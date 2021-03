Scarlett Anaya lucha contra la mala racha… y contra el acoso cibernético

A pesar de las campañas que se han lanzado, el acoso cibernético no cesa para las jugadoras de la Liga MX Femenil, y luego de lo sucedido con la jugadora universitaria Deneva Cagigas, el Club León está atendiendo este tema con mucha seriedad.

Luego de la derrota ante Pumas, durante la conferencia posterior al duelo, Scarlett Anaya admitió que en la institución felina han tenido tres casos de este tipo, pero que afortunadamente han podido tratarse.

“Tenemos un protocolo, hasta una abogada en esa área porque he tenido tres casos con algunas jugadoras, han sido leves y se han sabido llevar por parte de la directiva, tenemos todo su apoyo y eso es importante, que las chicas están seguras, que lo exponen y no lo guardan porque perjudica su estabilidad, esa parte la protegemos y estamos al tanto de ello”, señaló la entrenadora.

Esto es sólo una prueba del interés del Club León por cuidar la parte psicológica del conjunto femenil que, futbolística y anímicamente, no está en su mejor momento luego de las derrotas que ha enfrentado en el Guard1anes 2021.

“El hecho de no sumar nos cuesta, las jugadoras están conscientes de los hechos, de que el resultado no es lo que se genera en la cancha, somos superiores pero no nos está alcanzando, es un poco preocupante que no podamos sumar”, confesó Anaya.