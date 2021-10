Victoria Swift quiere seguir mejorando en Liga Mx Femenil

La jugadora trinitaria, Victoria Swift habló de cómo se ha venido adaptando al futbol de Liga Mx Femenil con el Club León por lo que destacó las ganas de seguir aportando para las Fieras.

La diferencia entre la liga de Islandia y la de México es que la de Islandia es más física, la mayoría de las jugadoras son como de mi estatura, como de 1.80, aquí en México se juega más al ‘tiki taka’ allá es más directo”

Consideró ir mejorando: “Me he sentido muy bien en la liga mexicana, creo que vine a aportar un estilo diferente al que di en Trinidad y Tobago y en Islandia, busco crecer como jugadora y crecer de mejor manera de manera colectiva”

Ya se mentaliza en el próximo rival como son las Rojinegras:

Vamos trabajando partido a partido, cada partido que jugamos es como una final porque no podemos dejar ir puntos, estamos enfocadas en ganar a Atlas”

En cuanto al aprendizaje que ha tenido en una institución como León, dijo:“Lo que he aprendido con Scarlet (Anaya) es jugar a las transiciones, se que no es lo mismo a lo que venía jugando en Islandia, en Islandia no tenía comunicación tan directa con los coaches y aquí con Scarlett sí”.

Finalmente aceptó seguir estando contenta con las muestras de cariño que la gente y afición Esmeralda le ha dado.

El club León femenil recibirá la visita de Atlas este domingo en la grama del Nou Camp en punto de las 17 horas.

IP