León gana puntos, confianza y tiempo para mejorar

A pesar de su intermitencia, y de ya no ser aquel equipo de juego agradable, los resultados se le comienzan a dar al León.

Y aunque no dieron una gran exhibición en el “Victoria”, a los Verdes les bastaron 20 minutos bien jugados para llevarse a casa los tres puntos, ante un Necaxa que sigue siendo “cliente” cuando recibe a La Fiera.

Sin ser constantes, pero sí dando chispazos de talento, Jean Meneses y Victor Dávila marcaron diferencia ante los Rayos, y para prueba, la jugada del penal a favor del León, el cual fue generado por el “Takeshi” y bien ejecutado por el “7”.

El equipo de Holan fue de menos a más en el primer tiempo. Con la confianza de tener la ventaja en el marcador, y en combinación con una tempranera desesperación del Necaxa, vimos de nueva cuenta -aunque brevemente- a un conjunto esmeralda tocador y dueño de la media cancha.

Hay detalles de La Fiera que no terminan de convencer, como el jugar con un solo escudo: Iván Rodríguez batalla con la responsabilidad de recuperar balones, con escasa ayuda de sus compañeros en la media. Omar Fernández se esfuerza, pero no termina de aportar lo que de él se espera. Pareciera que el colombiano no puede estar en la cancha al mismo tiempo que Meneses.

Tal vez por el tema físico, o quizás por disposición técnica, pero los segundos cuarenta y cinco minutos fueron diferentes para los Verdes. El cuadro de Ariel Holan se dedicó -otra vez- a sobrellevar el encuentro, controlando los escasos embates necaxistas, y tratando de pescar algún contragolpe.

La Fiera liga dos triunfos en el Clausura, y gana también en confianza. Siempre será mejor afinar los detalles con la tranquilidad que otorgan los triunfos.