¡Eso, Cachorros! León golea al Querétaro y asegura Liguilla en Sub-20

El Club León Sub-20 sorprendió en la última jornada regular del Guardianes 2021, al golear 3-0 al Querétaro y asegurar así un lugar en la Liguilla por el título.

Los Cachorros del Club León Sub-20 vencieron con gol de Diego Luna (minuto 9) y doblete de Iván Hernández, quien entró como relevo en el segundo tiempo y marcó al ‘62 y ‘73.

En esta ocasión, la escuadra juvenil no recibió refuerzos desde el primer equipo, que más tarde este sábad debe enfrentarse a los Gallos del Querétaro, en la Jornada 17 de la Liga MX.

A Liguilla en octavo

Los Cachorros son dirigidos por Christian Martínez, exportero del León, auxiliado por Alejandro Corona.

El triunfo pone a los Verdes con 26 puntos, en la octava plaza del Guardianes 2021. Sy rival será Rayados de Monterrey, que termina la fase regular como líder, gracias a sus 35 unidades.

La serie de 4tos. de final iniciará en cancha leonesa y terminará en El Barrial de Monterrey.

Las otras series serán Pachuca Vs Juárez, América vs Atlas y Tijuana vs Toluca.