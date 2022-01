León necesita el mejor nivel de sus figuras y Holan debe recuperarlos

El Club León tiene chambas importantes por cumplir.

La primera es sanar a los jugadores lesionados que son importantes en el esquema leonés.

Andrés Mosquera parece que no tendrá complicaciones para estar cuando se llegue el partido contra el Cruz Azul. El colombiano es de los Esmeraldas que más lesiones han sufrido del plantel y algunas de estas con convalecencias largas, por lo que dejarlo al cien será un factor positivo.

Dentro de la zona de terapia, Ángel Mena tiene a todos mirándole la rodilla que se lastimó en el último juego y al estar bajo la supervisión de los médicos de la Selección de Ecuador, existe desconfianza de que su rehabilitación sea exitosa. El interés de Ecuador es agotar los medios para que el Ángel goleador participe en la eliminatoria, mientras que en la catedral leonesa los Esmeraldas prendieron veladoras para que no truene el ligamento.

La otra chamba es la de recuperar a esos jugadores que se ven muy distantes del máximo que le pueden dar al equipo. Es una lista extensa exigida a reducirse a su mínima expresión.

Elías Hernández.

Luis Montes ha estado en los tres juegos jugados, pero su clase no. Elías Hernández aún no enciende la sirena de la patrulla, Omar Fernández ha tenido una pobre participación con solo 45 minutos jugados y hoy por hoy considerado como suplente, David Ramírez sigue con el mote en el hangar y Ormeño, quien ahora sí ha tenido minutos, estos no han sido aprovechados.

Colombatto estará libre de contagio y habilitado para enfrentar a La Máquina. En la mente se le tiene como la pareja ideal de Iván Rodríguez para la doble contención, aunque al perderse dos partidos no sabemos cuál sea su nivel. Contra Tijuana, único duelo en el que participó, Colombatto y la mayoría del equipo se vieron mal.

Jean Meneses.

Jean Meneses dio una buena actuación contra Pachuca y ahora le corresponde sostener la regularidad en lo que ofrece.

Es imprescindible que Ariel Holan nivele el nivel de cada uno de sus jugadores de cara al febrero loco que vivirá la Fiera.

La Fiera tendrá una intensa agenda.

El nuevo trajín comenzará el 7 de febrero recibiendo a Cruz Azul, después visitará el 13 a los Pumas y tres días después debutará en Guatemala dentro de la Concachampions visitando al Guastatoya. De regreso a León, recibirá el 19 a Chivas y el 22 a los guatemaltecos, para luego cerrar el 25 del mes ante Necaxa.

Y si febrero está loco, marzo estará por las mismas. Suponiendo que la Fiera avance en la Concacaf, en marzo tendría seis partidos entre el 1 y 18 de ese mes con los juegos de Liga contra Monterrey, Juárez, Tigres y Mazatlán, aunados a los del trámite internacional en el que se vislumbra sea ante un cuadro de la MLS.

A ojo de buen cubero, no se ve cómo la Fiera tenga una alineación entera que repita de un partido a otro.

Kagelmacher y Fede Martínez deberán estar integrados al cien para que Holan pueda rotar a sus fieras de la mejor manera debida, que sería otra buena chamba para el domador, una vez que todos estén sanos y recuperados futbolísticamente, en la teoría.

Se vienen dos meses de locura.