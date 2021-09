García Orozco revela que Peláez le impidió pitar un León vs América

CDMX.- En plática con David Medrano y acompañado de los exsilbantes Paco Chacón y Paúl Delgadillo, Roberto García Orozco aseguró que no pitó un León vs América, debido a que Ricardo Peláez, cuando era presidente deportivo de las Águilas, así lo pidió.

Cuestionado por David Medrano sobre por qué fue vetado por América, Roberto García Orozco señaló que estuvo a punto de volver a un partido de las Águilas, ante León, pero le dijeron que iba a ser otro árbitro el designado.

Pasó el tiempo, dejé de arbitrarle, normal, al América, y me designan un partido León vs América y de repente me hablan y me dicen: ‘no vas’. Yo dije: ‘¿Por qué?’, (me dicen): ‘Estamos viendo situaciones del VAR y vamos a poner a otro’. Después pido una explicación y me dicen que hablaron por teléfono y dijeron. Era Peláez, levantan el teléfono y te eliminan, y estás fuera”, declaró García Orozco.