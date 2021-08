Bien enchamarrados, aficionados disfrutan del duelo por el liderato

Fue otro sábado con lluvia, el tercero para ser exactos, pero tal parece que la afición verdiblanca ya se acostumbró a portar su impermeable, chamarra o el famoso y siempre efectivo plástico de 3x100 en su defecto, para así protegerse de las gotas de un muy nublado cielo leonés, con tal de no dejar de alentar a su amado Club León.

Si cada fin de semana es toda una tradición disfrutar del juego de La Fiera, el de este sábado por la noche era de los compromisos que, como si se tratara de una ceremonia religiosa o un importante trámite, estaba totalmente prohibido perderse, por lo que 17 mil aficionados acudieron al Nou Camp para ver el choque de los dos mejores exponentes del actual torneo.

La afición verdiblanca pesó en la cancha del Estadio León | Fotos: Omar Ramírez

BUSCABAN CAMUFLAGEARSE

Dentro del mar de gente que se dejó sentir en las inmediaciones del estadio, muchos aprovecharon en esconder ese jersey pintado de amarillo y es que, con mayoría de modelos esmeraldas, cuando mínimo, la rechifla estaba garantizada.

Poniendo como pretexto que el ‘chipi-chipi’ no paraba, la gran mayoría echó mano de sus chamarras para ocultar esas telas azulcremas, aunque no faltaba la rendija por donde los más observadores lograban percatarse quien apoyaba a los Verdes, o quien se atrevía a introducirse a una guarida donde se ruge y se ruge fuerte con otra pinta que no es la aceptada.

Aunque contados, los americanistas aparecieron en las tribunas | Foto: Omar Ramírez

Ya dentro del recinto donde el balón hace su fiesta, los gritos, recuerdos a la progenitora no dejaron de salir desde el ronco pecho de los muy abrigados aficionados. El punto era demostrar que la pasión por los colores de América y León nunca será suficiente.

“Hoy vamos a cenar caldito de pollo”, dijo Joaquín ubicado en la zona de preferente, quien se hizo presente desde Panorama y es que la más firme intención por parte de los locales era quitarse el frío a como diera lugar, por lo que la mejor opción en el menú era el del ya mencionado platillo con base líquida y ave de granja, que esa noche deseaban fuera un ‘ave capitalina’.

Los impermeables aparecieron de pronto en los hombros de la afición | Foto: Omar Ramírez

APOYARON A LA SOCIEDAD VERACRUZANA

Con gran corazón, los aficionados presentes en el estadio colaboraron con la donación a la que la directiva verdiblanca convocó a mitad de semana luego de las serias afectaciones que dejó el paso del huracán ‘Grace’ por su paso en suelo veracruzano.

Sin dudarlo, los aficionados colaboraron para esta noble causa dejando nuevamente en claro que independientemente de la pasión por determinado equipo, cuando se trata de ayudar, todos gustan de hermanarse por una sola nación.