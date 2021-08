¡A mantener la racha! La Fiera sólo ha perdido tres de sus nueve partidos en La Corregidora

Al Club León le ha pasado algo diferente en cada una de los dos jornada del Apertura 2021 en la Liga MX: fue goleado en Pachuca, venció a Xolos pero perdió a Luis Montes y, aunque por fin tendrá en casa al 100% de su plantilla, no podrá contar con su capitán para el duelo de la jornada 3.

La Corregidora, casa de los Gallos Blancos de Querétaro y el nuevo hogar de Nicolás Sosa, recibirá este jueves a los Verdes de Ariel Holan, acostumbrados a sacar un buen resultado del inmueble queretano en el que presumen casi un 67% de efectividad.

EL DUELO

Día: Jueves 5 de agosto

Hora: 21:00 Hrs.

Estadio: La Corregidora

Por TV: TV Azteca/Fox Sports

No existen los empates cuando estos dos equipos se enfrentan en la cancha de Gallos, sólo puede existir un vencedor y León tendrá que buscar este resultado sin su mejor hombre en la cancha, pues luego de la lesión sufrida ante Xolos, el “Chapo” no está en condiciones de jugar.

De acuerdo con el reporte médico de la institución, el capitán verdiblanco presentó un desgarro grado 2 en el aductor izquierdo, por lo que por lo pronto, se perderá el partido de la jornada 3 y quizá algunos otros más del actual semestre.

PROBABLES ALINEACIONES

QUERÉTARO

1. Washington Aguerre

4. Areli Hernández

22. José Doldán

26. Maximiliano Perg

33. Juan Meza

7. Kevin Ramírez

8. Osvaldo Martínez

10. Jefferson Montero

16. Raúl Torres

23. David Cabrera

20. Nicolás Sosa

DT. Héctor Altamirano

LEÓN

31. Iván Vázquez

4. Andrés Mosquera

6. William Tesillo

23. Ramiro González

8. Iván Rodríguez

22. Santiago Colombatto

11. Elías Hernández

13. Ángel Mena

25. Omar Fernández

28. David Ramírez

20. Emmanuel Gigliotti

DT. Ariel Holan

Esto pone en un predicamento al timonel argentino, que afortunadamente tiene a jugadores que pueden jugar en la posición de Montes, tales como Jean Meneses y, sobre todo, Santiago Colombatto, que ya reportó con la plantilla y ha estado entrenando con el grupo en los últimos días.

Pero los del Héctor Altamirano tampoco estarán completos, pues debido a la conducta violenta presentada en el duelo ante San Luis, Bryan Olivera se fue pronto a las regaderas y no estará ni en el juego ante La Fiera ni en el que viene para Gallos.

Es importante señalar que a diferencia de lo que sucedió el sábado pasado en el Nou Camp, La Corregidora sólo se abrirá al 30% de su aforo total, esto debido a las restricciones generadas por el covid-19.

NÚMEROS

6 victorias ha obtenido León en 9 duelos en La Corregidora

2018 el año en el que La Fiera perdió por última vez en Querétaro

11 goles han marcado los Verdes en sus últimos tres partidos ante este rival

18 veces se han enfrentado estos dos equipos en Primera División desde 2012

No obstante, existen dos opciones para seguir el duelo por televisión si no es posible o no se desea acudir al estadio: primero está Fox Sports que iniciará la transmisión poco antes de las 21:00 horas, y también Azteca 7, que se quedó con los derechos de cinco de los partidos de los Gallos como local debido a conflictos en la programación de Imagen TV.

El juego ante León, como se llevará a cabo entre semana, fue uno de los enfrentamientos que pasaron a la televisora del Ajusco este semestre, así como el de la fecha 5 ante Tigres, luego ante Chivas y por último ante Xolos.