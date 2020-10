Comizzo sale campeón en Perú con la ‘U’

Lima, Perú. - El arquero del León en la recta final de la década de los noventa, Ángel David Comizzo, volvió a salir campeón del futbol peruano, luego de regresar a dirigir al Universitario de Deportes y sacar una importante ventaja a falta de tres fechas por consumarse el torneo local.

Con tantos de Iván Santillán, Alejandro Honberg y Alexander Succar, la ‘U’ venció al UT Cajamarca por marcador de 3-1, con lo que Comizzo logró sacar por segunda ve campeón en su carrera como estratega al cuadro crema.

La historia del título se dio de manera muy especial ya que los universitarios comenzaron a perder el partido desde los cinco minutos de juego, pero la reacción de los del argentino fue espectacular a tal grado de dominar por completo tanto el partido como el marcador.

Actualmente el Universitario cuenta con 38 unidades, luego de 16 fechas disputadas por lo que con el triunfo de la noche del lunes, la ‘U’ se alejó de su principal perseguidor el conjunto de Carlos Manucci quien registró 27 puntos, todo ello a pesar de haber goleado al Cusco por 4-0.

En entrevista para Soy Fiera el pasado mes de abril, Comizzo comentó que su sueño era regresar a dirigir a la ‘U’ ya que consideró injusta la salida de dicha institución en una primera oportunidad:

Habíamos siempre buscado los primeros lugares en el campeonato peruano, desconozco el motivo por el que no me permitieron continuar aquella vez pero ahora la gente es la que me volvió a contratar”, mencionó mientras charló para Soy Fiera mientras pasaba la cuarentena en Reconquista, Argentina.