Con León, Eisner Loboa sufrió racismo en su propia cancha

Un nuevo caso de racismo en el futbol mexicano ha surgido a la luz, con los presuntos señalamientos para el ecuatoriano Félix Torres, durante el partido entre Atlético de San Luis y Santos Laguna, situación que también se presentó en 2014 pero en contra del entonces jugador del Club León, Eisner Loboa, en un enfrentamiento ante Pumas.

En aquella ocasión los señalamientos racistas habrían surgido desde la barra de Pumas, por lo que en su momento se abrió una investigación que posteriormente terminó con un simple carpetazo, debido a que ‘no se contaron con las pruebas suficientes’, según indicó en febrero del 2014 la Comisión Disciplinaria.

Uno de los principales personajes en impulsar la lucha contra el racismo en dicho caso fue el director deportivo de la institución esmeralda, Rodrigo Fernández, quien en declaraciones de la época resaltó:

Mientras que el mismo Loboa señalaba:

“Me da tristeza que hay gente que no tiene valores, nosotros somos seres humanos y lamentablemente no nos comprenden eso”.

Y es que la presencia de cualquier tipo de expresión racista ha tenido diversos intentos por ser frenada en el futbol mexicano, pero hasta el momento pocos son los resultados.

Además del caso de Loboa, otro de los jugadores que en la Liga MX sufrió de racismo fue el panameño Felipe Baloy y su entonces compañero en Santos, Darwin Quintero, por lo que en su momento indicó:

“Nadie va a hacer nada por más que digan que se va a investigar, pero no tienen cómo ver quién dijo qué. Si conmigo, estando el árbitro al frente y escuchando todo lo que me dijeron, no hizo nada, con Darwin creo que va a quedar así y nadie va a hacer nada por resolverlo”.