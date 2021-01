Con León y con el 'Chapo', el 'Oso' González estará entre lo mejor de la Liga MX

León, Guanajuato.- “Quiero estar entre los mejores y ahora me toca estar con el mejor”, dijo Rubén González refiriéndose no sólo a La Fiera sino también a Luis Montes, quien se ha convertido en una pieza clave en sus primeros días como esmeralda.

No tardó mucho en sumarse al equipo de Ignacio Ambriz, pues recién se anunció su contratación, el “Oso” comenzó sus entrenamientos en un equipo cuyas cualidades le permitirán tener más libertad en el terreno de juego y, sobre todo, los minutos que no tuvo en América.

“Es un paso adelante venir para acá, (en América) tuve minutos y actuaciones pero al final no fue lo que quise (...) Lo que aporta Nacho es la confianza para hacer lo que te gusta, para jugar, tener el balón, por eso no dudé cuando supe el interés. Te da las opciones pero en la cancha es uno el que elige, él te da la libertad de tomar la decisión”, aseguró el nacido en la Ciudad de México y quien se reencontrará con Ambriz, quien lo dirigió en Necaxa.

El “Oso”, fichado para reforzar la contención verdiblanca, consideró un reto el llegar al actual monarca del futbol mexicano, al que en sus palabras, es el equipo favorito para conseguir el bicampeonato en el Guard1anes 2021, por lo que confía en estar a la altura.

“Llegar a un equipo campeón es una responsabilidad grande porque han venido haciendo bien las cosas. Se esperan muchas cosas de mí, que me acople rápido y sea alguien que les ayude, por eso lo siento como un reto”.

Pero no estará solo en esta revancha que le presenta el futbol mexicano, pues contará con una media cancha que lo ha integrado desde el inicio y la cual lidera Luis Montes, el mejor de la Liga MX en el Guard1anes 2020 y del que González desea aprender todo lo que pueda.

“En la cancha me han ayudado mis compañeros, el ‘Chapito’, me han brindado esa oportunidad de estar en todos los lados de la cancha estar motivándome (...) Estar en sintonía será un reto, estando a la par del ‘Chapito’ que fue el mejor de la liga, aprenderle mucho a él es satisfactorio, quiero estar entre los mejores y ahora me toca estar con el mejor”, confesó el mediocampista de 26 años.