¡Cuánto tiempo ha pasado! Esta semana se cumplen 14 meses del último gol de 'Nickiller'

FALTÓ EL GOL

"He jugado casi el 70%, considero que solo me faltó el gol para tomar confianza [...] México es un país muy grande y hostiga mucho [...] Tengo contrato con León... quizá a veces no pases planes del DT, pero el Grupo tiene varios equipos"

Nickiller en Uruguay pic.twitter.com/WhG9TexF7D