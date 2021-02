Daft Punk dice adiós y el Club León los recuerda

Este lunes y luego de 28 años de trayectoria, el dúo francés Daft Punk decidió poner punto final a su carrera y el Club León realizó un homenaje fiel a su estilo.

Mediante redes sociales, la Fiera publicó una imagen en donde dos de sus jugadores aparecen con la nueva playera verdiblanca pero con los tan característicos cascos que llenaron de identidad a uno de los más importantes exponentes de la música electrónica alterna.

“Fuera cascos. El secreto ha sido revelado”, publicaron.

La agrupación parisina que inmortalizó temas como ‘Around The World’ (1998) ‘One More Time’ (2001) o ‘Get Lucky’ (2013) entre otras, anunció su retiro a través de un video titulado ‘Epilogue’ y posteriormente su publicista Kathryn Frazier confirmó la noticia.

