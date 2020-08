De Jared para JJ: ‘Fue un error regresar a Chivas y no quedarse en León’

León.- Al final de 2019, José Juan Macías decidió volver a Chivas y rechazar el contrato que le ofrecía León, con el que había brillado en los dos torneos del año pasado.

La decisión, además de polémica, generó dudas por los contrastantes momentos deportivos de los equipos, con unas Chivas que hace dos años no llegan a Liguilla y un León que juega por nota, bajo el mando de Ignacio Ambriz.

Ahora, tras siete jornadas del Guard1anes 2020, JJ Macías sólo tiene un gol con Chivas y el equipo ha batallado para marcar, además de que José Juan ha sido criticado por desperdiciar las pocas oportunidades que le generan en el área.

En este escenario, el exjugador Jared Borguetti considera que la decisión de Macías de volver a León ha sido claramente errónea.

“Podríamos decir que no fue una, no sé si decisión de él, pero sí fue una decisión errónea regresar a Chivas y no quedarse en León”, comentó Borguetti en entrevista con la cadena ESPN.

"Creo que en León estaríamos viendo a un José Juan Macías mejor de lo que había demostrado en su momento en los esmeraldas”

Borguetti, goleador con la Selección Mexicana, cree que Macías es “arrastrado” por el mal momento colectivo de las Chivas.

“Por más que esté por encima de ellos en lo futbolístico, es complicado decir que está ‘muy por encima’, porque si tus compañeros tampoco te ayudan, es complicado decir que tu estás bien”

Además, es obvio que mentalmente el JJ no está al 100, seguramente afectado por los malos resultados, que derivaron en un cambio de entrenador en Chivas.

“Siente que no está disfrutando, porque siente que las cosas no están saliendo como él pensaba y que desafortunadamente no ve cómo puede hacer mejor las cosas. Se le nota en su cara, se le nota cuando juega, la desesperación”

Jared jugó para Chivas y León y confía en que Macías recupere su nivel, aunque no será fácil.