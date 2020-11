De cara a liguilla, Ambriz destacó compromiso de sus jugadores

León.- Tras la victoria de este sábado ante Irapuato en el último partido de preparación previo al inicio de la liguilla, Ignacio Ambriz, domador de la Fiera aceptó sentirse tranquilo luego de ver las ganas que sus jugadores pusieron en cada uno de los compromisos disputados en la cancha del estadio León.

Prácticamente este último partido le permitió ver el funcionamiento de los seleccionados:

“La verdad muy contento, por que primero la gente que me llegó de su selección, está bien, hoy participaron todos, todos los que venían de Sudamérica y también Joel y Cota que habían tenido viajes largos, hoy dividí a los equipos 45 minutos y 45 minutos y todos en ese aspecto trabajaron y eso me deja tranquilo”, explicó.

AL ser un estratega que siempre busca tomar en cuenta las opiniones de sus jugadores, Ambriz detalló: “Mañana entrenamos, vamos a hacer un regenerativo después de este partido y mañana lo platicare porque el grupo ya está completo, siempre trato de que las responsabilidades sean compartidas, pero ya me pondré de acuerdo con ellos, que liguilla quieren y que vamos a presentar, lo que yo si puedo decir es que al equipo lo veo bien, lo veo muy comprometido”.

León se ha caracterizado por ser un plantel en el que sus jugadores se adaptan a diferentes posiciones en caso de ser necesario, por lo que destacó: “Todos saben del compromiso que significa jugar aquí, por eso si a algún jugador le toca jugar cinco o seis minutos en una que no es su posición, ellos aceptan el compromiso, si alguno se tiene que cambiar de banda por alguna situación o sacrificarse un poco, se que tengo jugadores que están listos para hacerlo y eso me deja tranquilo”.

El único punto negativo que dejó esta fase de preparación fue el resentimiento de Yairo Moreno, quien de momento se encuentra descartado para arrancar la liguilla, por lo que señaló:

"Al final es una lástima, no me gusta que mis jugadores se lastimen y menos en esta instancia de que empieza la liguilla, pero también tranquilo porque hoy tengo opciones para poderlo suplir de la mejor manera, ya iré viendo de aquí al lunes quien pueda trabajar, pero hoy no me dejarán mentir es que este equipo no depende de alguien, dependemos del grupo y de que todos estemos bien” .