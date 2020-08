De la falla de Campbell al gol del Puma: Así venció León a los Xolos

León.- La Fiera cambió su cara, su once titular y hasta su uniforme. Pero los de Ignacio Ambriz regresaron a las bases ante Xolos y esto terminó reflejándose tanto en el marcador de 2-1 como en la tabla general… ese tercer lugar, sin embargo, tuvo un precio alto que pagar.

Por primera vez en lo que va del Guard1anes 2020, León hizo más de un gol en 90 minutos y su víctima fue el Tijuana de Pablo Guede, equipo al que había vencido en sus tres últimos choques pero ante el que era necesario dar un golpe de autoridad luego de lo visto en el arranque del semestre.

Ambriz no se guardó nada para ir en pos de este objetivo: hizo cambios en la zaga, no hubo más paciencia con Emmanuel Gigliotti al que relegó a la banca, y fue Joel Campbell quien se quedó al frente como único delantero. El tico, no obstante, se perdió la primera opción clara que León tuvo frente al arco de Jonathan Orozco.

El panorama no fue color de rosa después de esto, Xolos se apoderó del balón y puso en aprietos a Rodolfo Cota, héroe tras desviar con las uñas un disparo cruzado de Fabián Castillo.

La situación no fue a mejor sino que se complicó con la salida por lesión de William Tesillo y también por el penal marcado por Erick Yair Miranda, esto después de una mano de Luis Montes. Bryan Angulo fue el encargado de cobrar y de colocar el 1-0 en el tanteador antes del descanso.

Reaccionan

Pero este par de golpes no amilanaron a La Fiera, ataviada en esta ocasión con una playera en color negro, al contrario, esto despertó a sus hombres de confianza que en una gran jugada al 56’ de tiempo corrido, igualaron la balanza.

Navarro, “Chapo” y Meneses fueron los encargados de firmar la pintura. Navarro se encargó de poner el balón en el área, con mucha visión, Montes dejó pasar la pelota y “Takeshi” le puso el moño con un riflazo a primer poste en el que si Orozco hubiera intervenido, habría quedado lastimado.

El empate le cambió la cara al equipo felino que pese al ímpetu de los fronterizos, logró dar algunas buenas pinceladas. Esto trajo recompensas a quince minutos de final con el gol del triunfo, obra de Gigliotti.

El “Puma” se comportó por primera vez como tal y peleó una pelota en el área, ésta terminó en los pies de David Ramírez que avanzaba por derecha y luego, éste la colocó en el área, Mena la dejó pasar y el balón le quedó en bandeja al argentino que no erró y consiguió su primer gol como esmeralda.

Pero la celebración no fue completa pues además de Tesillo, Stiven Barreiro también salió en camilla del terreno de juego a minutos del final… vaya que los tres puntos salieron caros.