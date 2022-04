¿Dejaría al Club León para dirigir a Chile? Ariel Holan responde

Hace meses que el nombre de Ariel Holan se asocia a la selección chilena y aunque el entrenador del Club León habla poco del tema, el rumor persiste.

Según medios andinos, la buena imagen que dejó Holan en su paso por la Universidad Católica le permite estar entre los favoritos para dirigir a La Roja en el proceso hacia el Mundial de 2026.

En este escenario de especulaciones, este viernes Holan fue cuestionado directamente por la posibilidad de terminar su contrato con el Club León y tomar una posible oferta de Chile.

En entrevista con Paco Vela para Futbol Al Día Bajío, Holan aclaró que su prioridad es el cierre del torneo Clausura 2022 de la Liga MX.

“Hoy mis cañones están apuntados a seis partidos, que son seis finales, para tratar de entrar a la liguilla… Yo no meto presión ni económicamente, ni deportivamente, las cosas tienen que fluir para que haya proyecto y es un esfuerzo que tenemos que hacer todos”.

“¿Y si hoy llega Chile y le pone la oferta en la mesa, qué decide Ariel Holan?”, le cuestionó Paco Vela en el programa de Canal 6.

“Que lo decida Jesús Martínez (presidente del Club León)... Tengo una admiración y respeto enorme por Jesús y su papá y mi relación es esa”, añadió Holan.

“No me veo (a futuro) nada más que jugando estos seis partidos en que quiero que el equipo juegue como yo quiero”.

El contrato de Holan con el Club León terminaría en mayo, pero hay una cláusula de renovación automática si las dos partes lo aceptan.

Hoy, el argentino subraya que el futuro depende del cierre del torneo y no tanto porque tema un despido, sino porque no quiere forzar la relación.

“Siempre para mí el tiempo que dure el entrenador no es determinante, lo que sí es que el tiempo que uno está, qué granito de arena pude dejar”.

Ya hace tres semanas, tras ser goleado por Tigres y Seattle Sounders, Holan presentó su renuncia, gesto que no aceptaron los directivos y acordaron terminar la campaña en un proyecto que inició a mediados de 2021.

En especial el entrenador ha sido presionado por la afición. El grito “¡Fuera Holan!” retumbó en el Nou Camp tras aquella derrota ante Tigres y aún cala en el ánimo de la Fiera.

“A mí no me gusta que la gente esté incómoda, quiero que el equipo en estos seis partidos demuestra trabajo, identidad, es fundamental y es bueno para los futbolistas porque el Mundial ya empezó hoy y para los que no, ya empezó el camino para el 2026”.