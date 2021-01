'Del primero que me han hablado es del Chapito', dijo Santiago Colombatto, quien desea quedarse en León más de seis meses

León, Guanajuato.- Inicialmente es sólo un préstamo de seis meses, pero Santiago Colombatto confesó que si su primera aventura en la Liga MX funciona, no dudaría en vestir por más tiempo la camiseta de La Fiera.

Tranquilo y muy sincero, así se notó el joven argentino, el último jugador en reforzar la plantilla de León y quien si bien decidió ponerle pausa a su aventura en el Viejo Continente, fue sólo porque no podía negarse a experimentar en carne propia el futbol mexicano.

“No me cansé de luchar (en Europa) sino que tengo más ganas de seguir luchando, tengo sueños por lograr y llegar a un club grande como León creo que me puede ayudar (...) es una gran oportunidad para seguir mejorando y aprendiendo, ya se verá si uno está para volver al futbol europeo o quedarse en el club”, señaló en conferencia virtual.

Su préstamo con los Verdes, confesó, es sólo por los siguientes seis meses aunque cuenta con una opción de compra que podría hacerse válida si su labor en el terreno de juego y el “click” con sus compañeros lo amerita.

Respecto a las posiciones que puede ocupar en la cancha, Colombatto se definió como un “número cinco o tapón”, integrante de la media cancha y el eje que permite el buen funcionamiento de la máquina. De esos, León tiene a su referente, el que al término del Guard1anes 2020 fue nombrado el mejor jugador del torneo.

“He llegado hace tres días y de la primera persona de la que me han hablado es del ‘Chapito’, creo que así le dicen, además de ser un gran jugador y un representante de esta institución creo que ha ganado cuatro títulos con el equipo, parece fácil, muchos creen que ganar es fácil pero no lo es (...) Yo no vengo a sacarle el puesto a nadie, vengo a aportar al grupo desde donde me toque”, aseguró el mediocampista de 23 años.