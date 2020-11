Desde la media cancha, Luis Montes movió los hilos del León

León.- Luis Montes carga generalmente con el peso completo de La Fiera pero no fue así en la vuelta ante Puebla, pues apareció un “Ángel” en la cancha del Nou Camp que se encargó de desahogar la labor del “10”.

A diferencia del choque de ida en el que León no encontraba la luz al final del túnel pues Montes no tenía la pelota en sus pies, en la vuelta no se dependió tanto del capitán esmeralda, aunque esto no significa que estuviera totalmente desaparecido y sin actividad en la cancha.

El equipo poblano, necesitado de goles al verse abajo en el tanteador, cambió su planteamiento y La Fiera tuvo todo el tiempo, el espacio y la posibilidad de armar sus jugadas con tranquilidad, ello permitió a Montes jugar con más calma, con más cerebro y hasta ceder el peso del conjunto en elementos como Ángel Mena o Jean Meneses que inquietaron con más frecuencia el arco de Nicolás Vikonis.

Desde atrás, el “10” movió los hilos de manera menos evidente pero el resto del equipo funcionó a la perfección. Así lo reflejan las estadísticas que colocan a los de Ignacio Ambriz con un 71% de posesión de balón en los 90 minutos jugados este sábado.

Además es importante mencionar que así como en la temporada regular, León tuvo un alto porcentaje de precisión en los pases, éste de un 87% por un 69% del cuadro de Reynoso que tuvo buenos lapsos de partido pero no suficientes para mantener la ventaja que consiguieron en casa.

Lo cierto es que si Montes cumple con su labor, el resto de los engranes encajan cada uno en su lugar, como debe de ser, y León obtiene los resultados que necesita para seguir con vida en la Liguilla del presente semestre.