Destaca Navarro la unión del equipo y la 'familia' que se hizo

León, Guanajuato.- Contento hasta las lágrimas, Fernando Navarro destacó que la clave para que León se alzara con la octava fue la unión que como plantel se tuvo, a grado tal de compararlo con una "familia".

Tras levantar la copa de campeón en el Nou Camp, "Navarrito", explicó: “Han cambiado cosas y lo que nunca ha cambiado es que se siente como una familia, no somos un grupo, somos una familia”.

No dudó en darlo todo: "Mucho esfuerzo, muchas ganas de siempre darlo todo, vivimos momentos complejos sobre todo cuando íbamos abajo contra Puebla, luego contra Chivas con todo lo que se dijo, pero este grupo siempre estuvo unido, pensando en salir campeón, hoy estamos felices”.

Sobre si sigue esperando un llamado a selección, dijo: “No pasa nada, todo llega a su tiempo, los tiempos del de allá arriba son perfectos, hoy no puedo estar mas contento con lo que he hecho, no puedo estar mas que agradecido con la vida de como me ha tratado, le debo muchísimo a este club y espero que juntos y como familia lo sigamos haciendo” .

Y concluyó: “Agradecidos y se lo dedico a la afición, no estuvieron aquí, pero se los dedicamos”.