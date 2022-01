“Venir a esta cancha es muy difícil”: Diego Cocca

El estratega de los Rojinegros del Atlas, Diego Cocca habló tras el empate obtenido frente al Club León, reconociendo lo difícil que es sacar un buen resultado de un campo como el de la Fiera.

En rueda de prensa posterior al duelo, dijo: “Valoro mucho el resultado, más allá del punto logrado, venir a esta cancha es muy difícil, es un rival que tiene mucha jerarquía, tuvimos problemas de Covid, sin Julio Furch, ni Julián Quiñones veníamos a no sufrir”.

Agregando:

Lo hicimos en una cancha contra un rival muy difícil, pero la intención es esa, hoy mostraron que se puede y tenemos que tomarlo como que podemos seguir creciendo, jugamos contra el subcampeón con todos sus titulares, pero sabemos que falta mucho por mejorar”

Finalmente, indicó: “Contento con el resultado no me voy, pero me voy contento con las formas y contento de cómo forzamos los errores del rival”.