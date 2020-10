‘¿Dónde quedo yo cuando dicen que soy el mejor jugador de la Liga?’, dijo Montes a Ambriz por 'Tri'

León, Guanajuato.- En plática con Javier Alarcón, Ignacio Ambriz habló del momento en el que Luis ‘Chapo’ Montes le comentó sobre su decisión de no acudir a Selección Mexicana, y el técnico aseguró que el jugador le dijo, no lo que pensaba, sino lo que sentía.

Ambriz comentó que tiene gran relación con Luis Montes, porque fue con el primer jugador que habló cuando llegó a León y posteriormente, notó que ‘Chapo’ estaba inquieto por el tema Selección Mexicana.

No quiero saber nada más de Selección”, dijo Montes a Ambriz. “Lo escuché, porque no me dijo lo que pensaba, me dijo lo que sentía; lo mismo que declaró, ocupó otros términos, no tan limpio como en la declaración”, contó.