'El 2-0 se queda corto': Nacho Ambriz ve a su León para pelear el título

León.- Luego de medirse a uno de los mejores equipos en la campaña, como son los Pumas de la UNAM, Ignacio Ambriz señaló que debido a las múltiples llegadas de su equipo y finalmente las dos capitalizadas, fue merecido que el triunfo se quedara en suelo zapatero.

“11 contra 11, Talavera se estaba llevando la noche, un partido completo y bien merecido que nos llevemos los tres puntos”, comentó el entrenador del León tras la victoria por 2-0.

Eso sí, Nacho sabe que deben mejorar en contundencia.

“No las metíamos, teníamos un hombre más pero todavía no estamos logrando ser tan finos, pero bueno, no me preocupa porque estamos llegando”