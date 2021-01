El Club León prepara su serie para Amazon Prime

El Club León prepara un documental sobre la construcción de su instalaciones de La Esmeralda y planea una serie que podría verse en Amazon Prime, plataforma de streaming.

José Ramón Fernández Gutiérrez de Quevedo, director de Mercadotecnia del Club León, reveló que ya negocian con Amazon Prime para “aterrizar” el proyecto de la serie, que podría tener un formato similar a “Maradona en Sinaloa”, que puede verse en Netflix.

En entrevista con el newsletter El Míster, José Ramón destacó que la idea es armar una serie que refleje los valores del Club León y les permita destacarse entre los equipos de México.

“Nunca vamos a tener el impacto del América o del Guadalajara, pero podemos generar productos y procesos que nos ayudarán a ser competitivos”.

Actualmente, Amazon Prime tiene 150 millones de suscriptores en el mundo y la idea es que la serie sea lanzada en 2022.

Eso le daría valor agregado al club con sus anunciantes y fortalecería la imagen del equipo, pues en el plano deportivo la meta es trascender en la Liga de Campeones de la Concacaf y, por qué no, llegar al Mundial de Clubes en 2021 o 2022.

Otros ejemplos de contenidos deportivos en plataformas de streaming son First Team: Juventus (Netflix), Del Sunderland hasta la muerte (Netflix), Boca Juniors Confidencial (Netflix), All or nothing: Manchester City (Amazon) y Chivas, La Película (Itunes).

José Ramón Fernández también destacó la importancia de que León sea exitoso deportivamente, pues es obvio que eso ayuda a comercializar mejor.

“Ser campeón claro que ayuda en términos económicos, para renovar contratos y negociar a la alza, aunque claro ahora la pandemia es un tema complicado”.

La Esmeralda

Otro proyecto es el documental sobre La Esmeralda, las instalaciones que el Club León construye en los límites con Lagos de Moreno, Jalisco y que servirán para la preparación de todas sus categoría varoniles y femeniles.

En este caso, el documental se lanzaría en las redes sociales del Club (Facebook, Twitter y YouTube), que hoy tienen unos 3 millones de seguidores.