¿Y los ‘killers’? La Fiera se queda sin gol en el Apertura 2021

De anotar casi 30 goles por torneo, al menos en los últimos dos semestres de la Liga MX, la producción ofensiva del Club León cayó de manera dramática en el Apertura 2021 y el empate 0-0 conseguido ante Toluca es sólo una de las muestras de ello.

La Fiera era imparable bajo las órdenes de Ignacio Ambriz porque conseguía triunfos, pero también por su estilo de juego y la capacidad goleadora de la plantilla que no se concentraba únicamente en la delantera.

Ahora, en su primer semestre con Ariel Holan en el timón, los Verdes no convencen, no ganan y tampoco anotan. Su promedio de gol es de 1.0 y, desde su triunfo de 3-0 ante Chivas, no han anotado gol en cuatro partidos de 10 que han disputado desde entonces.

GOLES ESMERALDAS* (*Desde la jornada 6) Jornada Rival Goles anotados 6 Santos 1 7 América 1 8 Tigres 2 9 Juárez 0 10 Atlas 0 12 San Luis 0 13 Monterrey 1 14 Pumas 1 15 Puebla 1 16 Toluca 0

Es cierto que León no es el único equipo que sufre este mal, al parecer éste ha ‘contaminado’ a todos los equipos que participan en el Apertura 2021 de la Liga MX, pero sorprende en los esmeraldas que habían marcado 53 dianas en los últimos dos torneos, un promedio de 26.5 por semestre.

Desde su última victoria en casa, ésta ante Chivas en la jornada 5, La Fiera no ha anotado más de dos goles en los partidos que ha jugado, y realmente esta cifra es sorpresiva y única pues se ha dado solamente una vez.

Cuando han empatado (Santos, América, San Luis y Toluca) lo han hecho por marcador de 1-1 o 0-0; pero en los triunfos no es diferente, ya que cuando han ganado (Monterrey y Puebla) lo han hecho apenas con un 1-0.

ERA AMBRIZ Temporada Goles Totales Clausura 19 41 Apertura 19 38 Clausura 20* 23 Guard1anes 20 27 Guard1anes 21 25 TOTAL: 154

*Cancelado en la jornada 10

ERA HOLAN Temporada Goles Totales Apertura 21* 16

*A León le falta jugar dos partidos

En el caso de las derrotas (Juárez, Atlas y Pumas), los esmeraldas anotaron sólo en una de ellas, mientras que en las dos restantes se fueron en blanco y no pudieron convertir. Así las cosas, en los últimos 10 partidos de los Verdes se han festejado siete anotaciones.

Por ahora, previo al duelo ante Cruz Azul que tendrá lugar el miércoles 3 de noviembre, La Fiera ha anotado un total de 16 goles y se encuentra en el lugar número 11 en la tabla de ofensivas, igualado con Necaxa que presume la misma cifra.

A falta de una jornada para que llegue a su fin el Apertura 2021, Tigres es el equipo más ofensivo del torneo gracias a los 23 goles que presume, mientras que Querétaro es el peor pues ha convertido 11 anotaciones luego de 16 jornadas disputadas.