El Piojo Herrera quería a Fernando Navarro en América

León.- Fernando Navarro, famoso por su plurifuncionalidad, es por mucho uno de los jugadores que mejor rendimiento tienen en el Club León, su habilidad para llegar hasta línea de fondo viniendo desde atrás, es algo que siempre le ha gustado realizar, característica que desde su paso en Atlante fue apreciada, nada más ni nada menos que por Miguel 'Piojo' Herrera.

En entrevista para el Podcast "Sin llorar"m donde participan Claudio Suárez, Mariano Trujillo, John Laguna y Rodolfo Landeros, recordó cuando por allá de 2008, defendió los colores de los 'Potros de Hierro' del Atlante, conjunto en donde tuvo la oportunidad de toparse con una gran generación de futbolistas y que incluso lo catapultaron a jugar un Mundial de Clubes.

Fue en aquel plantel azulgrana que todavía jugaba en Cancún, donde Navarro llamó la atención de los Tigres, conjunto en el que a final de cuentas y luego de pensarlo varías veces terminó por jugar: "Me dijo el Piojo vete a Tigres, es uno de los cinco equipos en México donde vale la pena jugar", pero ya estando con la 'U', se dio cuenta que su estilo no encajaba con el del famoso Ricardo 'Tuca' Ferreti.

Mexsport

"Ya lo han visto acá en León, lo mío es atacar y de repente con el Tuca el sistema es un poco más fijo, en la libertad que tienes y en los recorridos es mucho menos que en otros equipos y pues yo venía siendo delantero en Atlante incluso quedo de carrilero”.

Entonces recordó un momento en el que pasó de lo sublime a ser regañado: “En algún momento en un interescuadras iba de titular, hice una diagonal voy al centro, dos paredes, se la abro a Damián (Álvarez), él la centra y llegó yo a primer poste… y me dice el Tuca “Que jugadón hiciste, pero eso no es lo que yo quiero”, dijo entre risas mientras recordaba que no podía creer que luego de hacer una gran jugada el Tuca lo terminara por corregir.

Cansado de estar en Tigres con todo y que salió campeón, su viejo amigo el 'Piojo' había logrado dar el salto al América y fue entonces cuando le pidió que le ayudara a reforzar a un equipo que con el paso del tiempo logró grandes resultados:

Ese torneo fue muy bueno porque quedamos campeones, pero no fue lo que yo quería y justamente en ese torneo el Piojo se va al América, se lleva al ‘Hobbit’, se lleva a Moi y me habla a mi para ver si me quiero ir”, señaló.

Y agregó: “Sí, después del campeonato me habló y le dije lo único es que acá en Tigres no estoy jugando, entonces voy a hablar con el ‘Tuca’ y le voy a pedir la oportunidad de salir, yo pensaba que iba a tener por lo menos más oportunidad, de si competir realmente y bueno ya saben Tigres siempre la posibilidad de tener dos equipos, entonces me dijeron “sí, sí te damos chance” pero a la mera hora no pasó nada, no quisieron más bien dicho”, explicó.

Mexsport

Actualmente con la Fiera, "Navarrito" es uno de los titulares indiscutibles en el esquema empleado por Ignacio Ambriz, en donde luce como uno de los jugadores más participativos y que apoyan a la dinámica del que a la postre terminó como líder del Guard1anes 2020.

IP