El Piojo Herrera 'revienta' al árbitro y hasta a los recogebalones

León.- Tras la derrota que sufrió ante el León, Miguel ‘Piojo’ Herrera no dudó en señalar que el resultado lo dejó con una muy mala sensación, ya que consideró que América tuvo opciones para comenzar con el pie derecho, mismas que a final de cuentas no fueron capitalizadas.

“Me quedo con un mal sabor de boca porque hicimos un gran primer tiempo y en lugar de venir al vestidor ganando (al medio tiempo), desafortunadamente recibimos dos goles por muchos descuidos, no nos vamos contentos porque no sacamos el triunfo o el empate”.

Así desglosó el accionar de su equipo: “El primer tiempo tuvimos que irnos al vestidor ganando, los primeros 20 segundos tuvimos oportunidades claras que no pudimos meter, entonces esos detalles son los que trataremos de seguir trabajando".

"Faltan nueve puntos y buscaremos sumarlos para darle la vuelta a esto y no se ha acabado el torneo nosotros buscamos estar en los primeros lugares”.

Por otro lado reconoció que el partido estuvo a la altura de lo que las dos aficiones querían: “Fue un partido de ida y vuelta, a final de cuentas el equipo se concentra y se mete, hicieron su trabajo ellos, a pesar de que los encimamos y desafortunadamente no pudimos concretar nosotros”.

Lesión de Benedetti

Luego de que el colombiano Nicolás Benedetti, quien venía de recuperarse de una larga y dolorosa lesión, volvió a salir de la cancha en medio de lágrimas y preocupando a todos sus compañeros, Herrera dijo:

“No tengo ni idea, se le tiene que tomar una resonancia, tenemos que esperar que se desinflame la rodilla para tener un diagnóstico más claro, afortunadamente no veo que se trabe o que se doble".

Además, consideró injusta la tarjeta que le sacó César Ramos, central del duelo.

“(El árbitro) hizo un buen trabajo, me molestó la tarjeta amarilla, estaba yo hablando con el cuarto árbitro... los recoge balones estaban haciendo tiempo, está inventando algo que no paso, y sí me molesta que el chico la tenia en la mano (la pelota) y de repente se las quedaban en las manos, inventaste una amonestación y después me fui al vestidor tranquilo”.

Parte del diálogo final de César Ramos hacia Miguel Herrera:



- Yo tome la determinación Miguel, no él (cuarto árbitro)...te equivocaste tú con tu planteamiento, es lo mismo. pic.twitter.com/blUqpAgZ4y — Juan Carlos Zamora (@JCZamora07) October 20, 2020