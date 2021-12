Veloz y dinámico, así se describió el esmeralda Federico Martínez

El Club León anunció esta semana el fichaje del uruguayo Federico Martínez, un delantero cuyas principales cualidades son la velocidad y el dinamismo que es capaz de imprimir. Al menos así es como describió su estilo de juego el ahora jugador esmeralda.

El pasado viernes, día en el que se dio a conocer su contratación, una de las más caras en la historia de La Fiera, el charrúa protagonizó una entrevista para Multimedios Deportes Bajío, en la que Francisco Vela lo cuestionó respecto a su llegada a la Liga MX.

“El fichaje se venía hablando, platiqué con el presidente y me plantearon la posibilidad de llegar al León . Firmé un contrato por tres años y León compró el 80% de mi ficha”, señaló Martínez .

Quien se describió como un extremo dinámico, que puede jugar por ambas bandas y cuyas cualidades le permitirán adaptarse rápidamente al futbol mexicano. O al menos esa es la esperanza del exjugador de Independiente, equipo en el que coincidió con Ariel Holan.

“Me identifico como un jugador rápido, me gusta llegar mucho al área, hacer goles, me gusta ser dinámico (...) es un futbol (el de México) en el que te dan muchos espacios, dinámico, para mi forma de jugar me va a ayudar mucho”, agregó.