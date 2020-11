'El rival somos nosotros': Jean Meneses se cree capaz de ser campeón

León.- León tiene muy presente que, a partir de los cuartos de final del Guard1anes 2020, tendrá que hacerle frente a siete equipos que buscarán el campeonato con la misma vehemencia. El principal rival, sin embargo, no serán esas otras siete escuadras sino los que desde julio pasado, visten de verde esmeralda.

“El principal rival a vencer somos nosotros, (tenemos que) creernos capaces para lograr el objetivo, si somos capaces de creer que podemos salir campeones, lo podemos hacer sin problemas”, aseguró el mediocampista esmeralda Jean Meneses, quien protagonizó una amena charla para Soy Fiera en la que demostró que el cuadro esmeralda no teme ponerse al frente y autonombrarse el “favorito para adueñarse del campeonato”.

Y aunque ahora de ha ganado nuevamente la confianza de Ignacio Ambriz, después de unos partidos en los que no fue titular y otro en el que ni siquiera fue incluido en la convocatoria, el volante confesó que la desesperación de no jugar cuando recién llegó al Bajío estuvo cerca de quitarle la oportunidad de vivir el gran momento que experimenta ahora con La Fiera.

“Me tocó llegar en la tercera o cuarta fecha ya iniciado el torneo (Apertura 2018) y eso te juega un poco en contra, no puedes estar a la altura para competir con tus compañeros. Ya pasando el torneo me iba sintiendo incómodo al no tener minutos, cuando no juegas te desesperas y te afecta la cabeza. Ya en diciembre quería regresar a Chile y mi representante viajó y me convenció que me quedara, (me dijo) que haciendo una buena pretemporada la podía romper en México. Tomé su consejo, fui fuerte de cabeza en esos momentos, me preparé de la mejor forma para rendir y dio frutos”, recordó el verdiblanco.