'Ellos juegan muy bien': Diego Cocca reconoce la calidad del León

León.- Tras la derrota que León le propinó a los rojinegros del Atlas, su director técnico, Diego Cocca, destacó la buena manera en la que el conjunto verde los superó.

El timonel de los académicos reconoció el buen nivel que la Fiera mostró: “Sabíamos que León jugaba muy bien buscando filtraciones y por el costado izquierdo nos costó bastante", dijo en conferencia de prensa.

No era fácil hacer que los Zorros jugaran bien de la noche a la mañana, pues Atlas tuvo un pésimo arranque y eso le costó el puesto a Rafa Puente Júnior:

"No se puede revertir un montón de partidos de no tener solidez defensiva en una semana, no me preocupa tanto que me hagan gol, el tema es no perder el orden, no perder la solidez. Hoy nos costó mucho en la zona defensiva"