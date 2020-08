"Es bueno que no se dependa de los delanteros", asegura "Nickiller"

León.- De los cuatro goles que León ha marcado en el Guard1anes 2020, tres han sido anotados por un mediocampista y sólo uno por un delantero. Estas cifras, no obstante, no preocupan en demasía a Nicolás Sosa pues son la prueba de que en La Fiera no se depende de nadie.

“Quizá no somos los delanteros los que terminamos definiendo y eso es bueno, que no dependan de nosotros”, señaló el charrúa, quien apenas suma 148 minutos en lo que va de la competencia.

Después de haber arrancado como titular, el covid-19 cortó la racha que “Nickiller” había iniciado fuera del mundo virtual, y aunque aceptó que el regreso a las canchas ha tenido ciertas complicaciones para él, señaló que el equipo no se ha visto mal pese a la poca cantidad de goles que ahora presumen.

“Preocupa (los cuatro goles) por los torneos anteriores que se hicieron muchos, pero estamos terceros en la tabla y recibimos pocos goles que también es importante, a veces los partidos se ganan por uno y así sacas los tres puntos. Por mi función tengo que estar presente en la red pero me siento tranquilo por aportar movilidad al equipo, el gol llegará cuando tenga que llegar”, aseguró.

De los cuatro delanteros con los que cuentan los Verdes, sólo Emmanuel Gigliotti ha horadado la portería, a lo que Sosa respondió: “No hay nada que decir, uno tiene que estar tranquilo por lo que se hace, ayudar al equipo en otros aspectos, nosotros no hemos hecho muchos goles, yo no, ‘Puma’ uno, Campbell no, también se tiene que ver ese lado, de abrir los espacios para que otros lleguen”.

En estos casos es necesario tener una zona defensiva bien establecida, y a ello ha apelado el cuadro de Ignacio Ambriz previo al juego contra Atlas, que si bien se ubican en el penúltimo puesto de la clasificación, vencieron a Gallos en el primer duelo de Diego Cocca en el banquillo.