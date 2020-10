"Escuchar 'juegan bonito pero no ganan nada' empieza a calar", asegura Nacho Ambriz

León.- La etiqueta de “campeón sin corona” no le va a La Fiera y tampoco a Ignacio Ambriz, quien confesó que si bien está contento por lo que ha hecho su equipo en Liguillas anteriores, este 2020 no hay vuelta de hoja: es el título o nada.

En una entrevista para el programa de Fox Sports, La Última Palabra, el timonel de los Verdes confesó que si bien le preocupa desplegar un buen futbol en la cancha, ya no es suficiente con las “flores” que recibe su escuadra cada semana, pues es necesario darle sentido a todo con una estrella más.

"NO TENEMOS EXCUSAS" #LUPenCasa Ignacio Ambriz es contundente sobre lo que debe hacer León para dar el salto de calidad en la Liguilla y buscar el título que se les ha negado pic.twitter.com/GAmof94Miw

“Escuchar ‘juegan bonito pero no ganan nada’ empieza a calar, empieza a molestar, eso sí lo tengo en la cabeza. Se lo transmito a Cota, a Navarro, a Tesillo, a ‘Chapo’… estamos conscientes de todo, no tenemos excusas, queremos ganar algo. Contra América mostraron mucho carácter en un partido que se puso complicado, muchos de esos juegos los perdimos en otras instancias pero el equipo está creciendo y entendiendo que se necesita carácter y temperamento para sacar los partidos adelante”, aseguró Ambriz.

Perfeccionista como es, el entrenador de La Fiera no se guardó nada, pues aunque la afición, rivales y medios de comunicación alaban su trabajo y el estilo de juego verdiblanco, confesó los detalles que siguen sin convencerlo del líder de la clasificación general.

“Como entrenador nunca estás conforme de cómo ves a tu equipo. Una vez, oyendo a Rafa Benítez, decía que como entrenador siempre buscas la perfección, es cierto que no existe, pero hay momentos, lagunas que tenemos en el partido donde no tenemos buena posesión, cometemos errores que nos han costado goles como los dos contra América. El equipo peca en no ser tan contundente en las ocasiones que creamos”.