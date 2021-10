León.- Una jueza federal detuvo la venta del Estadio León y del terreno aledaño del Munpic, por considerar que hubo irregularidades en las dos asambleas previas realizadas para autorizar dicha venta.

Esto se decidió mediante el otorgamiento de una suspensión definitiva de un amparo promovido por Guillermo Liceaga y Díaz Infante, socio del Club León. Esta se dio el 24 de septiembre.

El abogado Luis Daniel Durán Fuerte explicó que la jueza Yéssica Tamayo Roldán, del decimosegundo distrito con sede en León, ordenó inmobilizar los folios reales de dicha venta, inscritos en el Registro Público de la Propiedad.

“Es paralizar los efectos jurídicos de dicha compra-venta, para que no se considere el traslado de propiedad de dichos predios. Para que dichos actos no se consideren consumados”, detalló en entrevista con AM.