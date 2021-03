Fernando Navarro: Crack en León, olvidado en la Selección Mexicana

No sólo el golazo de Fernando Navarro, también su capacidad de jugar en diferentes posiciones dentro de la cancha, reavivó el debate que se niega a desaparecer: ¿qué es lo que le falta al lateral esmeralda para vestir la camiseta de la Selección Mexicana?

Por diversas razones, que van más encaminadas hacia los gustos, Gerardo Martino prácticamente ha descartado a Navarro del proceso que inició en 2019 con el Tri. No ha sido el único, pero sí el que lo ha hecho cuando el esmeralda atraviesa su mejor momento.

“Yo no sé qué tiene que hacer Navarro, el gesto técnico que tuvo contra Santos. El ‘Tata’ Martino le tiene que dar una oportunidad, no hay un jugador del campeón en Selección ni en Preolímpica ni en la Mayor”, señaló Rubén Rodríguez, de Fox Sports, luego de la victoria de La Fiera en Torreón.

El zaguero felino se ha visto en gran nivel incluso con la molestia que lo obligó a pasar por el quirófano luego de la final de diciembre, y aunque tardó en recuperar el ritmo (jugó su primer partido como titular en la jornada 8), ha demostrado que los resultados que consigue León están casi siempre relacionados con lo que él puede hacer en la cancha.

Pese a todo su trabajo, y los triunfos colectivos que León ha obtenido, la ausencia de Navarro en las convocatorias para Selección Nacional es señalada cada vez que éstas se anuncian, aunque como mencionó Daniel Brailovsky, si al técnico no le agrada un jugador y prefiere a otros, es poco lo que se puede hacer.

“Yo lo he dicho, para mi gusto, (Navarro) debería estar en la Selección pero no es una decisión mía y hay que entender que los técnicos buscan a jugadores que a ellos les gustan. Martino no quiere a alguien que como lateral, juegue como volante, que cruce la mitad de la cancha, quiere a alguien como el ‘Chaka”. Hace tiempo que Navarro pide la Selección Mexicana pero no es del gusto del técnico para la posición y la forma en la que él quiere que juegue”, finalizó.