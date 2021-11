¡Revela frustración! Navarro se fue descontento tras no jugar ante Toluca

Los ánimos en el León no quedaron muy bien luego del empate sin goles en la visita a Toluca de este domingo. Y entre los más inconformes estaba Fernando Navarro, quien no pudo tener actividad.

A pesar de la urgencia de sacar los puntos, el técnico Ariel Holan sólo hizo un cambio en todo el partido, al meter a Emmanuel Gigliotti en lugar de Omar Fernández. El resto de la banca no vio minutos.

TE PUEDE INTERESAR: Holan no puede ponerse una venda ante la sequía de goles

Esto no dejó nada tranquilo a “Navarrito”, quien exhibió su frustración a través de algunos mensajes en su cuenta de Twitter. Aunque todo empezó con el simple emoji, de un hombre levantando los hombros, que desató varios cuestionamientos de algunas Fieras.

Esto no le gustó mucho al zaguero del León, quien respondió de manera contundente.

Otro usuario en redes sociales señaló un supuesto vestidor descontento, pero Fernando Navarro apuntó que esto es normal.

“Todos lo que no juegan que tienen hasta poquito espíritu competitivo están descontentos cuando no juegan, porque queremos ayudar porque nos hierve la sangre por jugar. No te vueles la cabeza amigo pasa en todos los equipos del mundo, es normal!”.