¿Navarro al rescate? Fernando puede ser la solución en el León de Holan

A Fernando Navarro le urge jugar, tras seis meses de escasa actividad oficial, y León puede tenerlo en el tramo más importante del torneo, justo cuando la Fiera se juega el pase directo a la Liguilla.

Las ansias son notorias en el jugador plurifuncional de 32 años, que se quiere mostrar más ante los ojos de Ariel Holan, pues suma apenas 32 minutos en dos partidos, en ambos como recambio.

Luego de sufrir una lesión de ligamento cruzado el 19 de abril en el encuentro de fecha 15 del Guard1anes 2021 ante FC Juárez, Fernando Navarro regresó a las canchas el 20 de octubre en la fecha doble ante Pumas, cuando pudo disputar los últimos 28 minutos.

Fueron 11 los partidos que disputó Navarro en el Guard1anes 2021, comenzando a ver acción hasta la jornada ocho, ya que después de campeonar con los verdes en diciembre de 2020, tuvo un receso considerable por molestias musculares.

En ocho de los 11 encuentros disputados inició como titular, contabilizando 686 minutos de actividad, además de un gol en su visita a la Comarca Lagunera, donde dejó recalcada su calidad con un auténtico golazo.

Era la jornada 15 del Clausura 2021 y Club León recibía a FC Juárez en el llamado “Fiera Monday”, cuando a los 36 minutos con 10 segundos en el cronómetro, Fernando Navarro quedó tendido tras un balón disputado con el delantero argentino Ariel Matías García, cerca de la media luna.

Luego de dos minutos de atención, Navarro salió en el llamado “carrito de las desgracias”, disputando por última vez en seis meses un partido de futbol.

El parte médico del club, confirmado después por el mismo Navarro en redes sociales, comunicó que la lesión se dió en el ligamento cruzado de la rodilla derecha y requirió una intervención quirúrgica una semana después.

Durante su proceso de rehabilitación varias cosas sucedieron en el ámbito futbolístico para el nacido en la Ciudad de México, siendo la más importante la entrega del Balón de Oro como el mejor lateral de la temporada 2020-2021 en la Liga MX.

Además, fue convocado para el All-Star Game que se disputó ante la MLS en Los Ángeles, California. Por la lesión, no estuvo dentro del campo, pero viajó con sus compañeros para recibir el premio.

Durante los seis meses de recuperación, Navarro narró cada avance por medio de su cuenta de Twitter, con videos donde mostró el esfuerzo y empeño en cada sesión.

El más importante e interactivo entre los aficionados esmeraldas fue el clip donde mostró cómo aprobó el test de potencia muscular el primer día de septiembre, luego de cuatro meses acumulados de rehabilitación; dos meses después se dio el esperado regreso.

Los verdes terminaron el torneo Guard1nes 2021 con un descalabro doloroso en Mazatlán 4-3 y una victoria ante Gallos Blancos en casa 2-1, que los ubicó en sexta posición para recibir la repesca en casa ante los Diablos Rojos del Toluca.

Fue una despedida amarga para Ignacio Ambriz que dirigía sus últimos minutos como domador de la fiera. El cuadro esmeralda fue superado en penales 2-4 luego de un partido dramático que empató en los últimos minutos el juvenil Fidel Ambriz con un auténtico golazo.

Nacho Ambriz cumplió su contrato tras denegar una renovación de la directiva partiendo a España para entrenar al Deportivo Huesca después de tantos rumores que lo colocaban en Tigres.

La directiva esmeralda no tardó en anunciar a Ariel Holan como su nuevo domador pues prácticamente dos días después de la eliminación hicieron el comunicado oficial.

184 días después, Fernando Navarro volvió a una convocatoria del Club León, pero el actual entrenador argentino lo ha llevado de manera paulatina usándolo como revulsivo en el encuentro como local ante Pumas y en la visita a Puebla contra la franja.

Ante los auriazules entró a los 62 minutos para disputar los últimos 28; mientras que, ante los camoteros, ingresó a los 86 minutos disputando los últimos cuatro, dando un total de 32 minutos disputados en dos oportunidades viniendo desde el banquillo.

El domingo pasado, en cambio, no vio minutos en la visita a Toluca.

Añadir que Navarro ha fungido como media punta, pues además de externar comodidad en dicho sector, la posición de lateral derecho está cubierta con José David Ramírez y Andrés Mosquera.

En el reciente empate sin goles ante Toluca en el Nemesio Diez, Navarro no vio acción y eso enojó a la mayoría de la afición esmeralda y el propio Navarro, quien desató la controversia con un tuit donde mostró su frustración al interactuar con un aficionado.

Todos lo que no juegan que tienen hasta poquito espíritu competitivo están descontentos cuando no juegan, porque queremos ayudar porque nos hierve la sangre por jugar. No te vueles la cabeza amigo pasa en todos los equipos del mundo, es normal!