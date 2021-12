Colombatto espera un buen arbitraje en la final: ‘El árbitro tiene que ser justo con ambos’

León se prepara para enfrentar una final más en su historia y como hace un año, buscará repetir el campeonato, ahora ante los Zorros del Atlas en la final del Apertura 2021 de la Liga MX.

En el arranque de la preparación, el argentino Santiago Colombatto habló de la motivación del equipo y de las polémicas arbitrales, luego de que Atlas ha sido criticado por supuestas “ayudas” en su camino hacia la Final.

“No me gusta hablar de eso, ya que los árbitros, como nosotros cometemos errores, uno quiere que el arbitraje sea justo, todos nos podemos equivocar”, lanzó el arentino Colombatto.

“Ayer (domingo, en la semifinal Atlas Vs Pumas), hubo una situación muy dudosa en los últimos minutos, ellos verán en qué se equivocaron y ya veremos en la final. El árbitro tiene que ser justo con ambos equipos”.

Además, Colombatto habló de la estrategia y de cómo se siente León al enfrentar este gran reto ante los Zorros.

Eso sí, Colombatto ya jugó la final de la Leagues Cup y ahora está emocionado de volver a disputar una final con León, ahora en el plano nacional, y ahora por el campeonato de Liga.

León ha tenido más experiencia en finales en los últimos años, a diferencia del Atlas, y el plantel tiene jugadores que saben trabajar ante esta presión.

“Tener a gente que ha ganado campeonato es una ventaja importante, aunque la experiencia no saca ventaja, es importante para nosotros los jugadores que tenemos y que han estado en finales”.

La Fiera respeta al rival y sabe que en una final no existen favoritos.

“En las finales hay muchos factores que no juegan, el jugar de visita o local no debe ser problema, para la final no hay favoritos, los dos somos merecedores de jugar una gran final, vamos a buscar el campeonato esperando que sea un lindo partido y espero poder llevar el trofeo a la casa”.