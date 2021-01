“Fue un momento complicado para mi”: Nacho González habló de su retiro

León.- Acompañado de aficionados a la Fiera, el excapitán Ignacio González habló sobre su reciente retiro como profesional aceptando que fue una de las determinaciones más complicadas en su vida.

Invitado especial en una entrega de juguetes para niños en el popular tianguis de ‘La Pulga’, el famoso ‘Corazón de León’ aprovechó en brindar algunas declaraciones sobre la decisión de alejarse de las canchas.

“Fue un momento muy complicado para mí, la verdad es que no es fácil dejar de hacer lo que tanto amas, lo que hiciste por tantos años, pero bueno al final hice un balance de varias cosas y vi el tema de mis rodillas, de mi salud y bueno también mi palabra de hacer la honorabilidad y decidí hacerme a un lado”.

Tal y como lo comentó en su momento Ignacio Ambriz, existió una intención para que Nacho siguiera por seis meses más: “Me comentó (Nacho Ambriz) que quería que siguiera seis meses más, para que le ayudará ahí con el grupo, lo cual ya no hable más de ese tema pero del de seguir como jugador yo lo veía un poco complicado por lo que sufrí estos tres años, todas esas adaptaciones no las lograba pronto”.

“Si en algún momento se me requiriera para hacer grupo y no como jugador, pues eso sería otra cosa”, dejó en claro.

Espera tener una próxima charla con Jesús Martínez Murgía: “No he hablado con él, es algo que quiero hacer, pero lo único que he hablado ya lo he dicho mil veces es agradecerle tanto a él como a su padre, por todo el apoyo que me han dado cuando más lo necesité, pero quise darme un tiempo para todos esos temas y me fui un poco a vacacionar con la familia”

Captura de pantalla - Cortesía: Los GuayosTv

Finalmente señaló que actualmente se ha concentrado de lleno a su negocio en diseño de casas residenciales: “Tengo mi trabajo, la verdad que no estoy de perezoso, pero es diferente, me vino bien ya extrañaba esa paz y tranquilidad”.