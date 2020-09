'Fuimos superados': Andrés Lillini reconoce la calidad del León

León.- Para el timonel de los Pumas, Andrés Lillini, fue difícil poder controlar el futbol que León plasma y por ello subrayó la calidad de los esmeraldas.

“Habíamos visto los movimientos de León, queríamos contrarrestar eso con las dos contenciones que tenemos o dársela a (Fabio) Álvarez o a (Juan Manuel) Iturbe, sabíamos que si trabajábamos bien no nos harían daño, pero si llegaba el balón a los pies de Montes nos harían mucho daño", comentó el entrenador luego del triunfo de León 2-0 sobre sus Pumas.

Reconoció al León bien trabajado: “Un equipo que está muy bien ensamblado con un jugador más y nos costó mucho, reconozco la labor de mis jugadores durante el partido tan difícil”.

Así explicó por qué León los superó: “Hoy fuimos superados, cuando estábamos 11 contra 11 nos costó neutralizar la posesión del rival, pero somos un equipo de trabajo y de sacrificio, cometimos algunos errores tanto míos, como en la cancha y esos errores terminaron en situaciones de gol y se nos hizo mucho más complicado contra un equipo que jugó mejor que nosotros”.

Dejo en claro que fue una derrota que le pesó:

“Se perdió un partido que me duele mucho, estoy triste porque no me gusta perder, no me gusta a mis jugadores abatidos"