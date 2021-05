¿Vuelve 'Chapo' al 'Tri'? 'No me ha hecho saber algo distinto', dice Martino

CDMX.- Cuestionado por Héctor Huerta sobre una posible convocatoria de Luis Montes a Selección Mexicana, el técnico Gerardo Martino aseguró que el futbolista de León no le ha hecho saber algo distinto a su decisión de retirarse del ‘Tri’.

Hablando sobre los jugadores que han dado su negativa a vestir la camiseta de la Selección Mexicana, salió el nombre de Luis Montes, por lo que Gerardo Martino dio su postura.

¿Tiene posibilidad de ser convocado o ya no?”, cuestionó Héctor Huerta. “Ellos dos (también Carlos Vela) son los que nunca han tomado, después de la conversación que hemos tenido, tanto con ‘Chapo’ como con Carlos, nunca me han hecho saber algo distinto a lo que me dijeron inicialmente, que preferían no participar”, declaró Gerardo Martino.