Gigliotti maravillado con el 35 al que le pide: “No te vayas Nacho”

León.- Sorprendido con el gran nivel que Ignacio González mostró en el partido de vuelta de la Gran Final de la Liga MX, Emmanuel ‘Puma’ Gigliotti, reconoció sentir admiración por el casaca 35, al que también le pidió que se quede un torneo más con la Fiera.

En entrevista para ‘Soy Fiera’, el atacante argentino mencionó: “Esa clase de jugadores, me llenan de admiración, un tipo que creo que no había jugado ni 90 minutos en todo el campeonato, para mi fue una de las figuras de la final, porque sinceramente ha jugado muy bien”.

Además compartió una curiosa anécdota que le terminó por regalar su padre:

“Me manda mensaje mi padre y me dice hay que convencer a Nacho de que no se vaya, yo no lo había visto jugar ni una vez, no se puede ir, aparte es un ganador, ya después le dije a Nacho: “mi padre está enamorado de ti, él quiere que te quedes”, le dije.”, dijo con una sonrisa.