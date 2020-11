“Haces 99 bien y una mal y es la que te marca”: Navarro tras error que costó el primer gol

León.- Con un semblante que en su gran mayoría reflejó tranquilidad pese a la presión de ir abajo en la llave de cuartos de final ante Puebla, para Fernando Navarro las cosas tienen que mejorar para León ya que se apegarán a lo bien que trabajaron a lo largo de todo el torneo y buscarán el pase a la ronda de semifinales en el torneo Guard1anes 2020.

"Mentalmente estamos bien, conscientes de los errores que cometimos tanto en defesa como en ataque, al final de cuentas sabíamos que teníamos que hacer un gol de visita y tuvimos varias ocasiones para empatar, es el partido que esperábamos y que esperamos ahora acá, un Puebla esperando y que a final nosotros vamos a tener que ir a buscar el resultado”.

Y recalcó: “Lo mismo de siempre, no vamos a cambiar, no tenemos porque inventar nada, al contrario, tenemos que jugar como lo venimos haciendo, con las bases que tenemos y estamos muy confiados de que haciendo las cosas como las sabemos hacer el día de mañana también nos de un buen resultado”.

No lo ocultó y aceptó que junto a Stiven Barreiro son dos elementos que han sido señalados como los causantes de la derrota sobre todo en el primer gol, por lo que señaló:

“Hay que estar más concentrados, salieron bien ellos de una presión, la verdad es que quise ser un poco agresivo en ese sentido y luego él hace una buena jugada y después Barreiro le da un poco de más el centro y al final define bien y digo pues si somos los señalados y muchas veces así es la vida del defensa, después creo que ni si quiera falle un pase pero al final puede ser injusto porque haces 99 bien y una mal y es la que te marca”.

Hubo molestia tras el partido: “Al final es un resultado adverso, que había disgusto por parte de todos nosotros porque Puebla hizo su partido y las dos que tuvo las metió, ese día salimos todos bastante enojados, pero ya luego analizando el partido tienes que ser analítico y no tienes que dejarte llevar solo por el marcador, porque al final queda un partido más”

Buscarán el resultado aprovechando todos y cada uno de los 90 minutos de la vuelta: “Nadie esperamos ese resultado, creíamos que podíamos obtener un resultado positivo y traernos la victoria pero nos deja también algunas buenas sensaciones porque si bien el gol cae muy temprano, también si el portero de ellos no hubiera salido en su día no solo nos llevamos el empate, si no que le damos la vuelta, entonces 90 minutos es demasiado tiempo para aguantar un marcador, sabemos que van a haber opciones y que vamos a tener algunas”.

Aceptó que si el gol cae en los primeros minutos será importante, sin embargo no se pueden volver locos:

“Pues son importantes (los primeros minutos del partido), todos los de cualquier partido pero tampoco nos volvemos locos, tampoco es de que tenemos 20 minutos para anotar un gol, tenemos 90 y si lo podemos ganar por 1 a 0 pues que se gane 1 a 0, si el gol cae temprano pues ir a buscar otro pero más allá de eso la intención es estar concentrados en ataque y en defensa”-

Finalmente señaló: “Recibir gol en liguilla al minuto uno es bastante difícil de reponer mentalmente, creo que nos tomó diez o quince minutos máximo para después tratar de imponer condiciones, pero a partir de ahí creo que fuimos amplios dominadores, simplemente fueron dos desatenciones que no nos permitieron terminar como quisiéramos”.