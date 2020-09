'Hay algo dentro': Nacho Ambriz se pregunta por qué jugadores como Montes renuncian al Tri

León.- Antes de anunciar su renuncia a la Selección Mexicana, Luis Montes platicó el tema con Nacho Ambriz, su entrenador en el León.

En entrevista con Paco Vela, Ambriz contó que la charla fue privada, sin tratar de convencer a Montes de seguir en el Tri, pero sí explicándole la motivación que Nacho sentía como seleccionado nacional en los años 90.

“No me espanta (la renuncia de Montes al Tri), la platicamos él y yo en esa parte íntima, humana que tengo con el jugador. Él me dio sus razones, que son entendibles por lo que siente”, contó Ambriz en la entrevista.

Y aunque respeta la decisión de Montes, hoy Ambriz se pregunta si hay algún problema en la Selección que derive en renuncias como la de Montes, considerado uno de los mejores mexicanos de la Liga MX, o Carlos Vela, de gran trayectoria en el extranjero.

“Lo único que me salta (sic) es que él (Montes) lo vivió, (Carlos) Vela lo vivió, dos otro jugadores lo han vivido... en la Selección algo hay dentro, no sé qué, no soy nadie para juzgar porque no estoy ahí, simplemente tengo esa duda de qué está pasando, porque ya no es un jugador, son dos o tres que no quieren estar”