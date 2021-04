Hernán Cristante acepta que el León superó a su Toluca

Hernán Cristante estaba preparado para todo lo que pudiera encontrarse su Toluca en el Nou Camp, sobre todo un Club León que había mejorado y, en casa, haría todo para rescatar las tres unidades, cosa que obtuvo al final.

En palabras del timonel, quien destacó que su equipo necesita jugar con un poco más de serenidad, el duelo correspondiente a la jornada 13 fue difícil y las desatenciones de sus pupilos sólo lo complicaron más.

Sin embargo, confía en que en esta recta final del torneo, el equipo pueda regresar a los primeros cuatro sitios que ocupó en las primeras 10 jornadas y que ahora parece complicado retomar.

“(Tenemos que) trabajar la concentración, animarnos a tener la pelota, esa es la diferencia del Toluca de los primeros partidos, no querer llegar rápido a la portería, si no llegamos rápido no pasa nada”.