Hora, TV y alineación del León contra América en Aguascalientes

León.- Así como en las semifinales del Clausura 2019, un nuevo duelo entre León y América tendrá lugar en cancha neutral, una decisión obligada en esta ocasión a consecuencia de lo sucedido en la “fortaleza” de La Fiera.

El conjunto felino está envuelto en una situación de este tipo por segunda ocasión desde que ascendió en 2012, y aunque esta causa es muy distinta a la anterior, también lo obligará a enfrentar a las Águilas en un terreno que no pertenece a ninguno de los dos.

León Vs América

Día: lunes 19 de octubre

Hora: 21:00 Hrs.

Estadio: Victoria

Árbitro: César Ramos Palazuelos

Por TV: Fox Sports/Claro Sports/YouTube

Minuto a minuto: Facebook soyfieramx

En territorio neutral

Este mes se cumple casi un año y medio desde la ida de las semifinales del Clausura 2019, primer enfrentamiento entre esmeraldas y azulcremas que tuvo lugar en estas especiales circunstancias.

En mayo del año pasado y debido a la contingencia ambiental que limitó durante algunos días las actividades deportivas en la Ciudad de México, el choque correspondiente a las semifinales de aquel torneo se llevó a cabo en La Corregidora de Querétaro y no en el Azteca.

A los Verdes de Ignacio Ambriz poco les pesó este factor, pues vencieron por la mínima a los de Miguel Herrera y esa es seguramente la consigna de hoy en el Estadio Victoria, inmueble que recibirá a las dos escuadras en la recta final del Guard1anes 2020.

Es importante señalar que León no ha perdido en lo que va del año jugando como local, y aunque su casa no será la acostumbrada, su racha en el inmueble de Necaxa es muy positiva en Liga MX al sumar cinco triunfos consecutivos desde 2012.

Tras los Clásicos

Si bien se mantienen entre los cuatro primeros sitios de la clasificación general, La Fiera y las Águilas no llegan en momentos similares, pues los de Coapa apenas salieron vivos de la seguidilla de Clásicos que tuvieron que enfrentar y si bien no perdieron en el marcador, sí en su plantilla, pues tanto Guillermo Ochoa como Emanuel Aguilera y Sebastián Cáceres salieron lesionados y aún no pueden incorporarse al plantel.

La Fiera, por su parte, tiene lesionados a Yairo Moreno e Iván Rodríguez pero cuenta con elementos suficientes para suplirlos. Además, ya aseguró matemáticamente su boleto a la Liguilla y eso sin duda da tranquilidad previo a este choque que se realizará a puerta cerrada como confirmó el conjunto felino.

PROBABLES ALINEACIONES

LEÓN

30. Rodolfo Cota

5. Fernando Navarro

21. Stiven Barreiro

6. William Tesillo

28. David Ramírez

16. Jean Meneses

18. Pedro Aquino

10. Luis Montes

13. Ángel Mena

19. Nicolás Sosa

20. Emmanuel Gigliotti

DT. Ignacio Ambriz

AMÉRICA

27. Óscar Jiménez

3. Jorge Sánchez

5. Santiago Cáseres

16. Luis Reyes

2. Luis Fuentes

20. Richard Sánchez

17. Sebastián Córdova

14. Nicolás Benedetti

10. Giovani Dos Santos

21. Henry Martin

24. Federico Viñas

DT. Miguel Herrera