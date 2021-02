Ignacio Ambriz: ‘Estoy enfocado en León, lucho por bicampeonato de Liga y ‘Concachampions’

León.- El técnico Ignacio Ambriz fue entrevistado en el programa ‘Línea de 4’ y mencionó que, actualmente está enfocado en León, con el que buscará el bicampeonato de Liga Mx y también ganar la Liga de Campeones de Concacaf ‘Concachampions’.

Cuestionado por José Luis López Salido sobre la renovación de contrato con León, Ignacio Ambriz señaló que está tranquilo y no ha habido ofertas de Europa.

Enfocado a lo que es León, de verdad no me inquieta nada, ni la renovación me inquieta, pero ha habido acercamientos con la gente que me ayuda con los contratos. Estoy tranquilo, estoy metido en que el equipo tome nivel”, declaró.