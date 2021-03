'León mostró personalidad, no quiero caras tristes', dice Ambriz

CDMX.- “No quiero caras tristes”, señaló Ignacio Ambriz al término del partido ante América, el tercero que pierde La Fiera de manera consecutiva en el Guard1anes 2021 y el cual implicará un trabajo importante ya no sólo en la parte física, también en la mental.

Mi trabajo será en la parte mental, no quiero caras tristes, si están fastidiados (los jugadores) por la derrota pero en eso tengo que trabajar, necesito que el equipo se relaje, que vuelva a disfrutar el juego, por momentos lo hizo y eso me gustó”.

En palabras del timonel felino, quien negó irse molesto de la capital del país, su equipo ha mejorado en el aspecto físico, lo que le permitió mostrar una mejor cara y esa personalidad tan característica con la que se adueñaron del campeonato el año pasado.

Jugamos 75 u 80 minutos aceptables, nos apoderamos del balón en el segundo tiempo y los metimos en su cancha, no estamos teniendo fortuna pero me quedo con la sensación de que el equipo muestra personalidad. La gente me va a decir que no ganamos, y sí, pero estoy tranquilo de que esto se va a arreglar”.