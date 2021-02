Ignacio Ambriz sobre ausencia de Rodolfo Cota: 'No es nada personal'

León.- Tras quedarse con los primeros tres puntos de la campaña, el estratega del conjunto esmeralda, Ignacio Ambriz, fue claro al señalar que la ausencia de Rodolfo Cota no es un tema personal y espera pronto pueda regresar al marco.

Decisiones que tengo que tomar, alguna vez a Jean (Meneses) a Joel (Campbell), son decisiones que voy viendo, todos sabemos lo que es Rodolfo (Cota) nos ha dado un campeonato, pero decidí que aparezca Poncho, no es nada personal”.

En cuanto al triunfo sobre Atlético de San Luis en la grama del Nou Camp, dijo: “Nosotros sabíamos cómo jugaba el rival, un equipo muy intenso y que se para muy bien en la cancha, con jugadores que salen muy bien a la contra, pero creo que el equipo no se desesperó y pudimos dominarlo”.

“Hice cambios que me ayudaron a que el equipo estuviera mejor teníamos que poner un poco a que nos aguantaran la pelota tanto como Víctor (Dávila) como Joel (Campbell), creo que hemos hecho un gran esfuerzo ante un muy buen rival”.

Aceptó mejoría en su plantel: “Lo que más me apuraba era lo físico, cuando termino de revisar el partido contra Pachuca, sentí que Pachuca estaba más ligero que nosotros, después fuimos afortunados de no jugar el partido ante Monterrey trabajando dos semanas el aspecto físico; hoy creo el equipo tuvo mejor respuesta física, aunque el nivel futbolístico no está como yo quisiera, pero siempre el ganar te corrige mejor y somos conscientes de que mañana entrenaremos para recibir a Chivas y tendremos que estar mejor en todos los aspectos”.

Finalmente sobre la evolución de Fernando Navarro y la operación en su píe, dijo: “Va mejorando mucho sigue teniendo la molestia en el dedo no tanto de la operación si no del tendón y no ha logrado agarrar la fuerza que se necesita y esperamos que el otro lunes lo podamos tener para la banca”.