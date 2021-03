¿Allá sí se puede? Irapuato abre el Sergio León Chávez con todo y porra

Alrededor de 3 mil aficionados entraron gratis al Estadio Sergio León Chávez de Irapuato, donde la Trinca enfrentó a Arroceros de Cuautla, en la Liga Premier (tercera división).

Este fue el regreso de la afición a un estadio irapuatense, dos días después de que el Estadio León también reabrió a los aficionados.

A diferencia de León, donde no se permitió la concentración de porras ni en los accesos ni en las tribunas, en Irapuato Los Hijos de la Mermelada se reunieron afuera del Sergio León Chávez para alentar a su equipo, mostrar mantas y tocar tambores y trompetas.

Unos 3,000 aficionados entraron gratis.

Unos 200 porristas alentaron a la Trinca media hora antes del juego y ya dentro del estadio, pudieron reunirse en una de las tribunas.

La afición de Irapuato volvió al Sergio León Chávez.

En los accesos, autoridades municipales en coordinación con la directiva del Club Irapuato, organizaron la entrada de la gente que debió portar cubrebocas en todo momento, le tomaron la temperatura, colocaron gel antibacterial y debieron respetar las butacas señaladas.

En León, al autorizarse el acceso para el juego del lunes Vs Necaxa, la barra Los de Arriba (LDA) le pidió a la afición no recibir al equipo en grupo y no concentrarse en las tribunas, para respetar la separación de butacas.