JJ Macías acepta su error: ‘Debí seguir fogueándome y luego irme a otro equipo’

José Juan Macías decidió acelerar sus procesos e irse al futbol europeo, donde el Getafe de la Liga Española acaba de “cortarlo” tras sólo seis meses.

Hace dos años, el Club León estuvo a punto de comprar los derechos federativos del JJ Macías, pero el jugador decidió regresar a Chivas para de ahí catapultarse al futbol europeo.

Ya en 2021, Macías aceptó renovar con el Rebaño a cambio de que lo dejaran salir rumbo a Europa y así fue prestado al Getafe, donde sólo pudo disputar ocho juegos entre Liga y Copa y no pudo anotar.

Ahora, Jesús Martínez Patiño, presidente de Grupo Pachuca y dueño de los Tuzos y del León, revela que el propio JJ Macías ha aceptado su error al apresurarse al dejar el futbol mexicano.

"Hace poco hablé con Macías y me dijo: ‘Qué razón tenía usted, presidente, que tenía que seguir fogueándome y después irme a otro nivel de equipo”.

Las declaraciones de Jesús Martínez se dieron en el podcast “Dueños de la pelota”, conducido por Raúl Orvañanos.

Desde 2019, Martínez Patiño habló varias veces con Macías y con su familia, pidiéndoles tiempo para que el futbolista tomara mejor forma y destacara en la Liga MX, para desde aquí saltar al balompié europeo.

Además, en diciembre de 2019 Martínez Patiño aceptó gastar 15 millones de dólares para “comprar” al JJ y luego negociarlo en Europa, pero el jugador declinó seguir en León y volvió a Chivas.

Este tipo de decisiones afectan al jugador, añadió Martínez, pues lo mejor es que emigren con una buena preparación en todos los sentidos.

“Tú ves cómo tienen manejadas sus carreras los egresados (de Pachuca). El 'Guti' (Erick Gutiérrez) me habló hace poco, me dijo que se quería regresar, pero le pregunté ¿para qué? y le dije que no se regrese hasta que triunfe. Le ha costado trabajo, pero ya es titular del PSV”.